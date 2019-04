«Une heure de combat pour un silure d'1,65 m. Quel bonheur!», c'est en ces termes que Philippe Scheer s'est exprimé sur le réseau social Facebook, samedi peu avant midi, après une prise exceptionnelle réalisée dans les étangs de Stockem, situés dans la commune d'Arlon, non loin de l'autoroute E411 et de la Route de Virton.

«Je venais d'arriver vers 7h du matin et deux minutes après avoir lancé ma ligne, le combat commençait», a souligné le pêcheur arlonais contacté par L'essentiel au téléphone, ce mardi. «Je n'ai rien lâché et le silure non plus. Je me trouvais à 1,50-2 m du bord de l'étang et il a tenté de se réfugier pendant 15 minutes au fond à proximité de branches. Grâce à des amis qui se trouvaient près de moi, on a finalement réussi à le remonter».

Force est de constater que trois jours après cette prise exceptionnelle, les images sont extrêmement partagées sur les réseaux sociaux en Grande Région. «Je croyais avoir pris le fameux brochet d'1,20 m que tous les pêcheurs espèrent attraper dans cet étang», indique encore Philippe. «Mais je ne m'attendais pas à un truc pareil. Même le responsable de la pêcherie se demande comment un tel silure a pu arriver là. En existe-t-il d'autres à cet endroit? C'est un vrai mystère...».

(fl/L'essentiel)