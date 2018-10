La petite Irma a ébloui le jury de «The Voice Kids»

Il aura fallu moins de 20 secondes à Irma, 12 ans, pour faire se retourner les fauteuils de Jenifer et Soprano, vendredi soir sur TF1. Patrick Fiori puis Amel Bent ont suivi dans la foulée. La petite fille de Forbach n'a pas eu froid aux yeux et s'est amusée sur la grande scène de The Voice Kids. «Merci le public!», a-t-elle lancé alors que tous les spectateurs étaient debout et applaudissaient.

«Tu te balades avec ta voix, tu jongles, tu fly to the moon, tu reviens, tu repars, j'ai jamais entendu ça», a indiqué Patrick Fiori, impressionné. «Tu nous as fait du bien», a souri Jenifer. Soprano a salué la «présence et la classe» de la brunette.

Finalement, Irma a choisi de rejoindre la team de Patrick Fiori.

(mc/L'essentiel)