Les étudiants ont voté pour la reprise des cours

Les étudiants du campus de Lettres et sciences humaines de Nancy, bloqué depuis le 22 mars, se sont prononcés à 70,5 % pour la reprise des cours lors d'une consultation électronique organisée lundi par l'université de Lorraine, a indiqué son président dans un communiqué. Sur les 9 252 étudiants concernés par le maintien du calendrier des examens et invités à s'exprimer, 2 456 ont voté en faveur de la reprise des cours mercredi à 8h, 1 026 s'y sont déclarés opposés et 437 ne se sont pas prononcés, est-il détaillé dans le communiqué.

Au total, 3 919 étudiants - soit une participation de 43,3% - ont participé à la consultation électronique, organisée lundi de 8h à 17h par la faculté. Le président de l'université, Pierre Mutzenhardt, souhaitant éviter «de recourir à la force», a demandé à rencontrer trois représentants du comité de mobilisation mardi pour négocier la levée du blocage. «Les étudiants ont envie de reprendre les cours et mille personnes veulent bloquer (le campus)», a réagi auprès de l'AFP Axel Desaintmartin, secrétaire général de la Fédération étudiante de Lorraine (Fédélor). «Ce mouvement ne représente pas l'intégralité des étudiants», a-t-il souligné.

«Nos craintes sont avérées, la consultation est biaisée»

«Nos craintes sont avérées, la consultation est biaisée», a dénoncé à l'inverse sur son compte Twitter l'Unef de Lorraine faisant état de «nombreuses irrégularités». Dans un communiqué publié avant le vote électronique, le syndicat étudiant avait regretté l'absence de concertation et prévenu qu'une «telle consultation, opaque et sans garantie, (n'aurait) aucun impact sur la suite du mouvement».

«Par conséquent, le blocage se poursuivra jusqu'à la prochaine assemblée générale», avait affirmé le syndicat étudiant opposé aux nouvelles modalités d'accès à l'université prévues par la loi Orientation et réussite des étudiants. «Le blocage donne de la visibilité, mais pas forcément des résultats derrière», a estimé de son côté Axel Desaintmartin. «Il y a des bons points dans la loi, c'est une amélioration par rapport au tirage au sort, et des points discutables. On essaie d'améliorer comme on peut les modalités d'application au niveau local», a-t-il poursuivi. Le blocage du campus avait été reconduit jeudi par 738 voix pour et 469 voix contre lors d'une assemblée générale réunissant plus de 1.200 étudiants.

(L'essentiel/afp)