Plus aucun poids lourd à Audun-​​le-​​Tiche

Les camions de plus de trois tonnes et demie ne peuvent plus traverser Audun-Le-Tiche, depuis ce lundi. Alors qu'il en passe plus de 360 par jour (selon France Bleu Lorraine), notamment pour relier l'A30 en France et le Luxembourg via Esch-sur-Alzette, le maire d'Audun-le-Tiche avait pris cet arrêté municipal pour lutter contre le ralentissement de la circulation et garantir la sécurité dans la commune. Les poids lourds risquent une amende de 35 euros, en cas de non-respect de l'arrêté.

Mais Villerupt, une commune voisine, dénonce une décision prise de manière unilatérale qui va augmenter le trafic chez elle, indique France Bleu Lorraine. De leur côté, les chauffeurs sont mécontents, car ils vont devoir faire des détours pour rejoindre le Luxembourg.

