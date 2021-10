«Deuil national» pour des bières sur l'E42

C'est un très très gros carton! Au sens propre comme au sens figuré! Et quand vous connaissez l'amour des Belges pour la bière, il y a de quoi faire pleurer dans de très nombreuses chaumières! Sur le réseau social TikTok, la vidéo diffusée ce mercredi 27 octobre 2021 en début d'après-midi a été regardée plus de 413 000 fois en moins de 24 heures... C'est assez significatif du caractère «dramatique» de cette très courte et improbable séquence tournée sur l'autoroute E42 entre Liège et Namur.

Dans les faits, on peut remarquer qu'un poids lourd a perdu une partie de sa cargaison au beau milieu d'une voie rapide située en plein cœur de la Wallonie. Et pas n'importe quelle cargaison, puisque des dizaines et des dizaines de casiers jaunes sont tombés sur l'autoroute avec une quantité innombrable de pils.

À Arlon aussi, avec de l'Orval

«Il faut prévenir quand les images sont choquantes», souligne avec humour une internaute. «Journée de deuil national», surenchérit sur le même ton un autre petit marrant. Plus réalistes, d'autres se sont demandé comment rouler à cet endroit-là «sans crever ses pneus». Et un autre de conclure: «Si vous saviez toute la casse qu'il y a chaque année sur les quais de chargement, vous en feriez des cauchemars».

Plus grave pour certains amateurs de bières spéciales, un accident du même type avait déjà eu lieu, dans les années 1990-2000 probablement, non loin du Grand-Duché. Au carrefour de la rue de Toernich et de la rue de Schoppach, à Arlon, un camion de brasseur rempli de casiers d'Orval avait lui aussi perdu une grosse partie de sa cargaison sur la route et sur le trottoir. Devenue virale, cette photo revient très régulièrement sur les réseaux sociaux.

