Une nouvelle présidente pour le zoo d'Amnéville

Anne Yannic est la nouvelle présidente du zoo d'Amnéville, est-il indiqué dans un communiqué. Cette nomination a été effectuée le 30 avril dernier par le fonds français Prudentia Capital, qui a pris le contrôle du zoo en janvier dernier.

Anne Yannic avait fondé en 2019 la société Wind of Change pour accompagner des dirigeants d'entreprise «dans le déploiement de la vision stratégique». Spécialisée dans le tourisme et les loisirs, elle avait précédemment dirigé la société d'exploitation de la Tour Eiffel, de 2016 à 2018, et occupé le poste de directrice générale des marchés France, Belgique et Suisse du Club Méditerranée.

Lourdement endetté

Au zoo, Anne Yannic a en charge «l'ensemble des fonctions de direction générale, est-il expliqué. À court terme, les priorités du parc zoologique sont la gestion financière et la refonte des politiques commerciales et marketing». Pour rappel, Prudentia s'est engagé en janvier dernier à investir environ 1,5 million d'euros par an dans le zoo, l'un des plus grands de France, qui est plombé par une dette de plus de 50 millions d'euros.

«Je suis heureuse de rejoindre l'aventure du zoo d'Amnéville pour lui donner un nouveau départ, explique Anne Yannic. (...) Le parc a tout pour rayonner au niveau régional, national et international». Le vaste parc de 18 hectares, qui regroupe près de 2 000 animaux, emploie une centaine de salariés. Il revendique une fréquentation de 600 000 visiteurs par an.

(ol/L'essentiel)