Menacée, la maire de Strasbourg va être protégée

Le conseil municipal de Strasbourg a octroyé lundi la protection fonctionnelle à la maire EELV de la ville, Jeanne Barseghian, victime de «menaces» depuis la polémique autour du financement public d'une mosquée de l'association d'origine turque Millï Görüs.

Le conseil a accordé cette protection sollicitée par l'élue et prévue par le code des collectivités territoriales qui stipule qu'une commune doit «protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes» dans leurs fonctions et «réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté».

Promotion d'un «islam politique»

Le 22 mars, à l'issue d'un débat tendu, le conseil municipal avait adopté le «principe» d'une subvention publique de 2,5 millions d'euros pour le chantier de la mosquée Eyyub Sultan, porté par l'association Millî Görüs. Un nouveau vote devait toutefois débloquer l'argent, conditionné notamment par la présentation par Millî Görüs d'un plan de financement transparent et viable.

Mais la délibération avait suscité l'ire du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui avait accusé la mairie verte de financer des «intérêts étrangers» en France, en l'occurrence ceux de la Turquie, et accusé Millî Görüs de promouvoir un «islam politique».

Face à la polémique, Millî Görüs a depuis retiré sa demande de subvention mais, depuis ce vote, Mme Barseghian se dit «quotidiennement victime de menaces, d'outrages, d'injures et de diffamations» via des courriers ou sur les réseaux sociaux, justifie-t-elle dans un courrier daté du 20 avril et adressé aux élus municipaux pour leur demander cette protection.

«Un immense gâchis qui aurait pu et dû être évité»

Le texte adopté lundi propose ainsi d'assister l'élue dans les «poursuites judiciaires qu'elle entreprend, de faire cesser les atteintes auxquelles elle est exposée et d'assurer tant sa protection qu'une réparation adéquate des torts qu'elle a subis».

Alors que la polémique semblait avoir désenflé depuis le renoncement de Millî Görüs à la subvention, le ton est de nouveau monté lundi dans la salle du conseil strasbourgeois où une «communication sur les suites données» à ce vote controversé était à l'ordre du jour.

Mme Barseghian a notamment annoncé le vote, peut-être d'ici la fin de l'année, d'une «délibération-cadre» destinée à mieux encadrer les financements des lieux de culte. De son côté, l'opposition a réclamé, en vain, le vote d'une nouvelle résolution pour annuler celle du 22 mars, qui fait toujours l'objet de recours devant le tribunal administratif de Strasbourg. «Millî Görüs a reculé, pas vous», lui a lancé le LR Jean-Philippe Vetter, tandis que le LREM Alain Fontanel a regretté un «immense gâchis qui aurait pu et dû être évité».

(L'essentiel/afp)