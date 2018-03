Des pots de vin pour falsifier la viande périmée?

50% de viandes contrôlées non conformes et des renseignements falsifiés sur la date de congélation. Ce sont les infractions constatées début mars, lors d'une perquisition dans un abattoir de la société Veviba, situé à Bastogne en Belgique, non loin du nord du Grand-Duché de Luxembourg. Ce scandale sanitaire a éclaté au grand jour, ce jeudi, lorsque l'entreprise de 300 salariés, a vu ses agréments retirés.

«Ce qui est étonnant pour nous, ce que cette affaire ait pris autant de temps à remonter à la surface», a déclaré, ce jeudi, Bernard Van Wynsberghe, syndicaliste permanent CSC «Alimentation et services» au micro de TV Lux. «Des travailleurs nous avaient dit à quoi ils étaient confrontés, notamment à jouer avec les dates de conservation des produits pour éviter d'avoir des déchets. Quand un produit arrivait proche de sa date (limite), on ressortait des étiquettes et on emballait à nouveau le produit avec une date de vie plus importante. Ce type de remarques des travailleurs, généralement, cela ne s'invente pas».

Une omerta au niveau de l'entreprise

Dans la foulée, au Grand-Duché et en Belgique, Cactus, Delhaize, Auchan et Colruyt ont retiré 300 produits de leurs rayons dont du bœuf, du porc, de l'agneau ou encore des saucisses, selon une liste publiée par la RTBF sur son site Internet. Dans un communiqué publié, ce jeudi en fin d'après-midi, dans les médias belges, Veviba assure avoir collaboré depuis 1998 avec les autorités de contrôle. L'entreprise indique également qu'un inspecteur de l'Afsca était présent de manière quotidienne au sein de l'abattoir. Enfin, Veviba espère aussi retrouvé rapidement ses agréments de manière à continuer ses activités.

«Face à de grosses entreprises, c'est toujours compliqué», ajoute encore Bernard Van Wynsberghe. «Il peut y avoir une omerta au niveau de l'entreprise où les travailleurs ont certains avantages comme des enveloppes sur le côté... Ici, c'était le cas, on nous l'a déjà rapporté. Si on a le malheur d'aller parler, on va perdre cet avantage ou alors on va être confrontés à des représailles. Les risques sont importants pour tout le monde. (En tant que syndicat), on a essayé d'intervenir par le passé, mais les résultats étaient quasi inexistants. C'est désespérant et on a l'impression de lutter à armes inégales face à une entreprise qui peut faire ce qu'elle veut».

(fl/L'essentiel)