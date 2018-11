L'ado électrisé à Metz en août a subi 16 opérations

Le drame s'était produit le mercredi 29 août dernier, vers 2h du matin. Deux jeunes gens avaient pénétré dans la gare de triage de Metz-Sablon et l'un d'eux était monté sur le toit d'un wagon. En sautant de rames en rames, l'adolescent de 16 ans avait été touché par un arc électrique formé par une caténaire. Grièvement brûlé, le jeune homme avait été transporté à l'hôpital de Mercy puis héliporté à Nancy-Brabois, avant de rejoindre dès le lendemain le centre des grands brûlés de Lyon.

Plus de deux mois après l'accident, l'adolescent se trouve toujours en réanimation, dans une chambre stérile de l'établissement lyonnais, indique Le Républicain Lorrain. Il a déjà subi 16 opérations sur la trentaine prévue par les médecins. «Il avait fait de gros progrès et avait même réussi à manger et à parler», a raconté au quotidien lorrain sa maman, qui s'est installée à la Maison des parents de Lyon pour veiller sur son fils. Malheureusement, le jeune homme a contracté un staphylocoque il y a environ dix jours et il a dû être rebranché sur un respirateur.

La prochaine étape dans son combat pour améliorer son état de santé, pourrait avoir lieu au mois de janvier 2019. Le jeune homme devrait alors rejoindre un centre de rééducation pour grands brûlés également situé dans la capitale des Gaules.

(pp/L'essentiel)