Le «conducteur fou» de Trèves a fait un 6e mort

Un homme de 77 ans, grièvement blessé lors de la tuerie de Trèves le 1er décembre 2020, est décédé vendredi, a annoncé dimanche l'administration de la ville allemande. La femme de cet homme, âgée de 73 ans, était déjà l'une des victimes du carnage, tuée sur le coup. Pour rappel, un homme avait foncé dans une zone piétonne avec sa voiture et avait volontairement percuté des passants. Le procès de l'auteur des faits a débuté le 19 août, cinq chefs d'accusation de meurtre et 18 de tentative de meurtre sont retenus contre lui.

L'homme décédé vendredi est donc la 6e victime de ce drame qui avait secoué l'Allemagne et la région frontalière du Luxembourg. Blessé lors de l'attaque, il avait été hospitalisé puis avait pu rentrer chez lui. Il avait rechuté après les obsèques de son épouse et son état s'est dégradé. «Au nom de la ville de Trèves, j'exprime nos sincères condoléances aux proches. Nous sommes en deuil avec la famille après ce nouveau coup du sort et souhaitons beaucoup de force», a réagi le maire Wolfram Leibe (SPD). Le conseil municipal de ce lundi 25 octobre débutera par une minute de silence.

(L'essentiel/dpa)