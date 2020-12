La plus jeune victime avait neuf semaines

Lors de la course folle d'un chauffard à Trèves, percutant des piétons mardi après-midi, un père de 45 ans et sa fille de neuf semaines et demie ont perdu la vie. La police a rectifié l'âge du bébé, d'abord annoncé comme ayant 9 mois et demi mercredi soir.

Présenté devant la justice ce mercredi



Après le drame du centre-ville de Trèves, le suspect doit être présenté au magistrat mercredi. Il fait l'objet d'une enquête pour meurtre, tentative de meurtre et lésions corporelles graves. Mercredi matin (10 heures), la Porta Nigra, l'emblème de Trèves, rendra hommage aux victimes.

La mère de l'enfant et le fils d'un an et demi du couple ont été blessés et sont actuellement soignés dans un hôpital de Trèves. Au total, 5 personnes sont décédées dans la ville de Rhénanie-Palatinat. Trois femmes âgées de 25, 52 et 73 ans font également partie des victimes. Selon la police, toutes les victimes sont originaires de Trèves. Le dernier bilan de la police comptait 14 blessés dont quatre graves.

Les premiers éléments de l'enquête ne montrent pas de motif politique, terroriste ou religieux. Le chauffard, un Allemand né à Trèves en 1969, présente des signes de troubles psychiatriques. Il avait quitté son appartement depuis plusieurs jours, dormant dans sa voiture, selon les policiers.

Le parquet envisage de requérir son placement, à l'issue de sa garde à vue, dans un centre psychiatrique.

