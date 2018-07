Les policiers à la rescousse des secouristes

Pour permettre à un hélicoptère de secouristes de décoller dans la nuit de mercredi à jeudi, à Mont-Saint-Martin, les policiers français ont dû intervenir à l'aide de bombes lacrymogènes, rapporte le Républicain Lorrain.

Quelques heures auparavant, une personne s'est grièvement blessée toute seule dans le quartier du Val, non loin des frontières luxembourgeoise et belge. Pour l'évacuer au plus vite, les secouristes ont alors fait appel à l'hélicoptère du SAMU pour l'emmener en direction de l'hôpital de Nancy.

Lorsque l'hélicoptère s'est posé sur le terrain de football du quartier, près de 50 personnes se sont alors attroupées autour du blessé empêchant l'appareil de décoller. Les policiers ont dès lors dû intervenir pour disperser la foule avec force. Quelques échauffourées ont alors eu lieu, mais personne n'a été interpellé.

(fl/L'essentiel)