Ils se battent à cause d'une conduite trop lente

L'incident s'est déroulé dimanche sur une route de Rhénanie-Palatinat, non loin de la frontière luxembourgeoise. Un conducteur de 44 ans a dépassé une voiture qui roulait trop lentement selon lui. Il a ensuite freiné devant la conductrice de 27 ans, pour lui «donner une leçon», comme le précise la police allemande. La jeune femme ne connaissait pas la région et ne roulait pas spécialement lentement, a-t-elle expliqué plus tard.

Les deux véhicules se sont retrouvés à un feu. La passagère du premier véhicule est descendue pour insulter la conductrice. Mais elle est tombé sur son compagnon, qui avait entre-temps pris le volant. Celui-ci a dans un premier temps tenté d'apaiser la situation mais la situation a rapidement dégénéré.

S'est ensuivi une bataille rangée, lorsque le premier conducteur s'est mêlé aux échanges. Ce dernier a pris un coup sur le nez, visiblement cassé. La police est arrivée sur place et les autorités ont été informées du comportement agressif de l'automobiliste de 44 ans.

(sw/L'essentiel)