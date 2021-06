L'escape game sur les «Malgré-​​nous» fait polémique

Le concepteur du jeu, Fabien Gaertner, comédien et metteur en scène de 32 ans, explique à l'AFP avoir «voulu rendre hommage à (son) grand-père, incorporé de force pendant trois ans». «Revenu vivant en septembre 1945, après avoir été fait prisonnier par les Alliés», il était l'un des 130 000 Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les armées du Reich hitlérien à partir de 1942, et surnommés les «Malgré-nous».

Baptisé «Forestcape», porté par la compagnie théâtrale du Reflet, ce jeu immersif éphémère est installé du 29 mai au 29 août sur un terrain d'une trentaine d'ares, dans la forêt de la station de ski vosgienne du Schnepfenried (Haut-Rhin).

Payant, il propose aux participants d'incarner de jeunes Alsaciens ou Mosellans envoyés dans un camp de redressement après avoir déserté la Wehrmacht et qui tentent de s'échapper pour rejoindre la Résistance. Un comédien, qui joue un «passeur», les accompagne dans les épreuves qu'ils doivent résoudre en une heure, explique M. Gaertner.

«Cette histoire est trop grave pour en faire un jeu»

Ce dernier insiste sur la dimension historique d'un jeu qui propose des messages codés d'époque, des témoignages de «Malgré-nous», des documents explicatifs... «Je ne demande jamais de manipuler des armes ou de tuer des gens», précise M. Gaertner. Une initiative qui a suscité des critiques dans une région où le drame des «Malgré-nous» demeure une plaie à vif dans de nombreuses familles.

«Je suis choqué et outré», déclare Claude Hérold, 65 ans et figure de Pèlerinage Tambov, une association qui recherche les sépultures anonymes des «Malgré-nous». «Cette histoire est trop grave pour en faire un jeu», s'indigne M. Hérold, dont la famille compte «sept morts» parmi les incorporés de force.

«Un tabou»

Ancien président de l'Association des pupilles de la nation/Orphelins de Guerre d'Alsace (APOGA), Bernard Rodenstein critique, lui, une absence de rigueur historique et fustige une forme de «mercantilisme»: à ses yeux, la dimension historique de l'escape game n'est qu'un «argument de vente».

«Nous sommes à but non lucratif», rétorque M. Gaertner. En Alsace, l'incorporation de force reste «un tabou» et dans le reste de la France, elle demeure «méconnue», estime-t-il. Si Forestcape peut permettre «de révéler que ça reste un tabou, tant mieux», poursuit le jeune homme, qui explique qu'avant la polémique, sa compagnie avait été contactée par un site mémoriel alsacien pour y installer un jeu immersif. «Depuis, nous n'avons plus de contact avec eux...».

(L'essentiel/AFP)