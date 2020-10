Il roule trop vite, la voiture termine dans la Moselle

Jeudi soir, à l'est de Trèves, en Allemagne, deux occupants d'une voiture ont été gravement blessés après un accident de la route. Selon les premiers éléments, le conducteur, âgé de 50 ans, roulait trop vite dans un tunnel et a perdu le contrôle à la sortie de celui-ci, le véhicule terminant sa course en partie dans la Moselle après avoir franchi une barrière de sécurité.

La police précise que la voiture avait également tapé un mur du tunnel. Le conducteur et son passager, âgé de 54 ans, ont été pris en charge et hospitalisés dans un état grave. La voiture a pu être sortie de l'eau.

(L'essentiel/dpa)