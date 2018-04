Quatre militaires belges blessés par une roquette

À une dizaine de km de l'autoroute E411, qui relie Luxembourg à Bruxelles, un accident est survenu ce mardi matin, dans un dépôt de munitions situé en plein centre de la province de Luxembourg, en Belgique, non loin des localités de Bertrix et de Jéhonville.

L'Avenir Luxembourg indique en effet, sur son site Internet, que quatre militaires ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident avec une roquette. Elle serait partie accidentellement alors qu'une opération de rénovation était en cours.

Le militaire blessé plus sérieusement a été hospitalisé dans l'hôpital le plus proche situé à Libramont, et son état est actuellement qualifié de stable par les médias belges.

(fl/L'essentiel)