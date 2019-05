Un feu a dévasté un club libertin à Mondelange

Les sapeurs-pompiers de Hagondange et Amnéville ont dû intervenir en nombre pour maîtriser un impressionnant incendie à Mondelange, dans la nuit de mardi à mercredi. Pour une raison encore inconnue, un feu s'est déclaré et a en grande partie détruit le club privé «Elle et Lui», ainsi que les locaux d'une auto-école, situés à proximité immédiate. La fumée de l'incendie était visible depuis l'autoroute A31.

Blessé légèrement par des éclats de verre, le gérant du club a été admis temporairement à l'hôpital pour y être soigné, précise Le Républicain Lorrain. L'établissement sera fermé jusqu'à nouvel ordre, a indiqué ce dernier, sur la page Facebook du club.

(L'essentiel)