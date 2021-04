Un cochon saute du camion et se balade en ville

Des chiens et des chats, oui. Un cochon plus rarement! Les habitants de Valmont ont eu la surprise de croiser un cochon dans les rues de leur commune, ce mardi matin. Le camion qui le transportait est passé sur un dos d'âne et la porte s'est ouverte. L'animal a saisi cette occasion inespérée pour prendre la poudre d'escampette, rapportent nos collègues de France Bleu Lorraine Nord.

Il s'est d'abord promené dans les rues - pour le plus grand plaisir des photographes amateurs - avant d'entrer dans un jardin où son propriétaire est venu le récupérer. En pleine forme.

(mc/L'essentiel)