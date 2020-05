Le chef étoilé Christophe Dufossé quitte Metz

Metz va perdre son unique chef cuisinier étoilé, un macaron au guide Michelin, révèle la presse régionale. Christophe Dufossé et son épouse Delphine ont en effet décidé de vendre leurs parts du restaurant La Table, anciennement Le magasin aux vivres, et de l'hôtel 4 étoiles La Citadelle. C'est le président du FC Metz, Bernard Serin, co-actionnaire depuis 2014 du groupe CDD (Christophe et Delphine Dufossé), qui va racheter ces parts, en compagnie de son fils Nicolas.

«En ce début de printemps et après avoir passé 15 ans à Metz, le chef Christophe Dufossé et son épouse ont souhaité prendre un nouveau départ, découvrir un nouvel horizon dans une autre région», est-il écrit dans un communiqué de presse. Christophe Dufossé n'a pour l'instant pas indiqué quels étaient ses projets, se contentant de dire qu'il allait dans un premier temps se reposer.

Le seul chef étoilé de Metz avait réussi à bâtir un groupe imposant de quelque 130 salariés. Outre son restaurant étoilé et l'hôtel La Citadelle, Christophe Dufossé et son épouse possédaient également le restaurant La Brasserie, une activité traiteur et une épicerie à Marly, tout près de Metz.

(pp/L'essentiel)