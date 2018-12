Trump était en visite à 120 km du Luxembourg

Le président américain Donald Trump était à 120 km de la frontière luxembourgeoise, dans la nuit de mercredi à jeudi. Après une visite surprise en Irak pour soutenir les soldats américains en période de fête, il effectué une brève escale à la base aérienne de Ramstein. Après avoir salué les troupes américaines sur place, il en a décollé vers 3h30 (2h30 GMT), direction Washington.

Auparavant, Donald Trump s'est donc rendu mercredi en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains, et a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection il y a deux ans pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie.

Une visite pour Noël

«Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. C'est injuste quand le fardeau est entièrement sur nous», a-t-il déclaré sur la base aérienne d'Al-Assad, à environ 160 kilomètres à l'ouest de Bagdad, où il a atterri à 19h16 locales (16h16 GMT) en compagnie notamment de son épouse Melania.

Le président et la première dame s'étaient «envolés pour l'Irak, tard le soir de Noël, pour rendre visite à nos troupes et à nos commandants militaires, afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et pour leur souhaiter joyeux Noël», a tweeté Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, également du déplacement.

(th/afp/L'essentiel)