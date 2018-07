Un bus accidenté entre Thionville et Luxembourg

Un bus de substitution reliant Thionville, en France, à Luxembourg-Ville, a été accidenté en percutant un pont, lundi, vers 7h du matin. Cette information nous a été communiquée par un Mobile Reporter de L'essentiel qui nous a également envoyé une photo du véhicule endommagé.

Sur le cliché reçu, lundi en fin de journée, on peut apercevoir un bus à deux étages de la société Émile-Weber, accidenté au niveau de sa partie supérieure. «Je me trouvais dans ce bus quand le conducteur s'est dirigé vers la bretelle d'autoroute au lieu de prendre le rond-point», précise notre Mobile Reporter. «Nous avons emprunté un chemin que l'on ne devait pas prendre et j'ai l'impression que le chauffeur a oublié la hauteur de son véhicule. Le choc a été violent et nous avons été fortement choqués et secoués avant de repartir en direction de la gare, à pied, pour prendre un autre bus».

Interrogée par L'essentiel, ce mardi vers 16h, la société Émile-Weber nous a confirmé qu'un de ses bus avait effectivement percuté un pont, lundi matin. «Notre chauffeur a reconnu qu'il avait commis une erreur en observant trop tard le signal d'avertissement de hauteur», a regretté Romain Kribs, attaché à la direction auprès des Voyages Emile Weber. «Deux personnes ont été blessées légèrement, mais elles nous ont indiqué pouvoir être en mesure de se rendre au travail. Fort heureusement, notre conducteur ne roulait pas trop vite au moment de l'impact. Des dégâts matériels au niveau de la toiture du bus ont été enregistrés et il sera réparé prochainement».

