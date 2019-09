Une déflagration dans un jardin a fait trois blessés

C’est ce que l’on appelle une action non maîtrisée. Après avoir travaillé samedi dans son jardin de Bexbach, dans le land allemand de Sarre, un homme de 76 ans a voulu brûler des déchets verts dans un puits. Mal lui en a pris, puisqu’une déflagration a suivi, pour une raison encore inconnue, a indiqué la police locale.

Les agents et les secouristes, qui passaient par hasard à cet endroit, ont remarqué les flammes, au milieu desquelles se trouvait la victime. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie et un hélicoptère a amené le malheureux, gravement blessé, dans une clinique spécialisée. Un voisin âgé de 67 ans a quant à lui été légèrement blessé, tout comme l’un des secouristes qui souffre d’une intoxication à cause des fumées.

Le feu s'est rapidement propagé, en raison du vent et de la sécheresse, empiétant notamment sur la parcelle voisine. Les dégâts matériels atteindraient 8 000 à 10 000 euros.

(L'essentiel)