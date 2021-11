Il utilise un gyrophare pour semer les autorités

Âgé de 22 ans, un jeune automobiliste a ajouté une 19e mention à son casier judiciaire déjà bien fourni, après une course poursuite avec les gendarmes, lundi dernier, entre Uckange et Scy-Chazelles. La scène est racontée par nos confrères du Républicain Lorrain. Le 1er novembre, donc, le jeune homme est repéré par les autorités, alors qu'il est en train de franchir une ligne blanche pour doubler un véhicule.

Une course poursuite s'engage avec les autorités. Le jeune conducteur a posé un gyrophare sur son tableau de bord et s'en sert pour se frayer un passage dans le flot de circulation. Il s'engage sur l'autoroute A31 avant de prendre la sortie Moulins-lès-Metz. Il finit par abandonner sa voiture, après avoir éclaté un pneu contre un trottoir, et tente de prendre la fuite à pied. Les gendarmes parviennent à l'arrêter non sans mal, sous une pluie d'insultes et de menaces.

Le jeune homme a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Thionville. Sans permis de conduire, il a été jugé en récidive et condamné à deux ans ferme. Quand il sortira de prison, il devra encore patienter deux ans avant de passer son permis de conduire, ont décidé les magistrats.

(pp/L'essentiel)