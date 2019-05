Un véhicule à contresens, l'A4 fermée

Léger vent de panique sur l'autoroute A4, au niveau de Saint-Avold, lorsqu'un véhicule qui circulait à contresens entre Strasbourg et Metz a été repéré aux alentours de 16h, rapporte France Bleu.

Une situation particulièrement dangereuse qui a obligé la SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) à fermer l'autoroute sur 40 km entre Puttelange-aux-Lacs et Saint-Avold. Plusieurs voiture sont restées bloquées aux péages.

Fort heureusement, le véhicule a pu sortir sans causer d'accident. Tout est rentré dans l'ordre vers 16h40.

