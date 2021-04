Un hélico du Luxembourg venu aider les pompiers

Après l'incendie d'un immeuble d'habitation à Dillingen dimanche, entre Merzig et Sarrelouis en Allemagne, six personnes ont été emmenées à l'hôpital pour avoir inhalé de la fumée. Le feu s'est déclaré dans un appartement le dimanche de Pâques, dans l'après-midi, selon la police. Douze personnes se trouvaient dans ce bâtiment du centre-ville au moment des faits.

Certains d'entre eux ont pu se mettre en sécurité, tandis que d'autres ont été secourus par les pompiers qui avaient déployé la grande échelle, selon les rapports. Un hélicoptère de sauvetage, venu du Luxembourg, était également sur place. Le bâtiment n'est actuellement plus habitable et la cause de l'incendie n'était pas encore claire.

(L'essentiel/dpa)