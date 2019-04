Une voiture en feu près de l'autoroute A13

C'est une vidéo postée sur Instagram par «Tushatong» qui nous a signalé la présence d'une voiture en feu sur l'autoroute A13 vers 10h45 ce jeudi matin. Une longue fumée noire se dégageait au loin et un véhicule était en train de s'embraser alors que la circulation n'était pas interrompue. Contacté, l'internaute n'a pas été en mesure, pour le moment, de nous indiquer, où cet accident avait eu lieu précisément. Était-ce en Allemagne sur la BAB 8 ou au Luxembourg sur l'A13?

L'A13, également qualifiée d'autoroute de la Sarre, relie Pétange à Schengen au sud du Grand-Duché du Luxembourg et se prolonge sur la BAB 8 en direction de Perl en Allemagne. Contacté par téléphone vers 11h20, le Contrôle et information du trafic sur les autoroutes (CITA) nous a indiqué «qu'aucun appel, ni au 112, ni au 113, n'avait eu lieu, ce jeudi matin, pour ce type d'intervention sur l'A13». Sur les caméras du CITA disponibles en ligne, on ne voit pas, non plus, la présence de cet incendie.

(fl/L'essentiel)