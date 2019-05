100 caméras vont fleurir le long des autoroutes

«Big brother is watching you». Il semble désormais acquis que les caméras de surveillance du trafic vont se multiplier à proximité des grands axes routiers. Dans la partie sud de la Belgique, la Wallonie, a indiqué ce lundi via un communiqué, que des caméras allaient être placées pour «développer de nouveaux services», avant d'immédiatement préciser que «ces radars ne seront pas utilisés pour verbaliser les usagers».

Si vous traversez régulièrement la Belgique, ne soyez donc pas étonnés de voir apparaître, lors des prochaines semaines, le long des autoroutes, des caméras de type ANPR permettant de reconnaître automatiquement les plaques d'immatriculation. D'ici 2021, 100 points fixes seront installés, alors que depuis février 2019, une trentaine de dispositifs mobiles ont d'ores et déjà été placés sur les ponts surplombant les autoroutes.

D'ici le mois de juillet 2019, ce type de caméra sera installé sur deux voies rapides belges situées non loin du Luxembourg et de la France. Tout d'abord sur l'autoroute A28 reliant l'E411, à hauteur de Weyler, à la frontière française près de Mont-Saint-Martin en passant par les communes de Messancy et d'Aubange. Et ensuite, sur l'autoroute E411/E25, toujours à hauteur de Weyler qui se prolonge en direction de Sterpenich et sur l'A6 vers le Grand-Duché. Toutes ces caméras dont l'installation est estimée à 18 millions d'euros devront permettre de compter les véhicules et de déterminer les temps de parcours pour une gestion dynamique du trafic.

(fl/L'essentiel)