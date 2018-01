La Meuse et les Vosges en alerte «inondation»

Dix-huit départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent, neige et verglas ou risques de crues, a annoncé ce samedi Météo France, qui met en garde contre de possibles «difficultés de circulation», voire d'éventuels «dégâts».

La vigilance orange pour vent violent concerne sept département du sud: les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Quatre départements alpins sont en vigilance orange «neige/verglas»: les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère.

Enfin, la vigilance orange pour risques d'inondation s'applique à trois départements de l'Est (Meuse, Haute-Marne et Vosges) et quatre du Sud-Ouest (Corrèze, Dordogne, Landes et Pyrénées-Atlantiques).

(L'essentiel/afp)