346 camions de Jost Group pourront être saisis

Les ennuis continuent pour Jost Group. La chambre des mises en accusation de Liège a validé, lundi, la saisie de 346 camions du groupe de transport à Herstal, rapporte la presse belge.

Jost Group est sous le feu des la justice belge. 19 des 300 camions du groupe, également présent à Weiswampach, avaient déjà été saisis en février. L'enquête en cours depuis 2016 porte sur la traite d'êtres humains, le blanchiment de capitaux, une organisation criminelle et la fraude sociale. En mai 2017, le PDG de l'époque, Roland Jost, avait été arrêté. Il a été remplacé à la tête de l'entreprise par Éric Demonty.

L'entreprise est accusée d'avoir embauché 1 100 chauffeurs d'Europe de l'Est entre 2014 et 2016 et de ne pas les avoir rémunérés selon le droit belge. Les chauffeurs auraient vécu dans la cabine de leur camion pendant quatre à six semaines et auraient perçu un salaire mensuel de 400 euros. Le montant de la fraude est estimé à 55,3 millions d'euros.

