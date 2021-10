Deux enfants kidnappés par un voisin pédophile

Tout un quartier de La Calamine a vécu un véritable enfer, samedi, en fin de journée. Deux enfants de 4 et 6 ans ont en effet disparu avant d'être retrouvés chez un voisin, connu et jugé par des faits de pédophilie. Cette sordide affaire s'est déroulée dans l'est de la Belgique, dans la partie germanophone proche de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Selon les journaux du groupe Sud Presse, Amir, 4 ans, et Sophia, 6 ans, ont disparu au moins deux heures, avant que leur maman ne les entende crier et frapper à la fenêtre d'une toute proche maison de leur domicile. Le papa, Adam, 34 ans, s'est alors empressé de défoncer la porte de cet immeuble, où ses deux enfants ont été retrouvés en compagnie d'un homme de 49 ans, en slip, et déjà condamné à trois ans de prison pour le viol d'un enfant en 2009.

L'homme a été arrêté par la police et il séjourne à nouveau en prison. Selon les premiers éléments de l'enquête, les petits Amir et Sophia sont en bonne santé et ils auraient été attirés chez leur voisin pédophile avec des bonbons. «C'est incroyable qu'une telle personne puisse vivre dans un quartier avec autant d'enfants et personne n'était au courant», a encore regretté Adam, le papa, qui a eu la peur de sa vie.

(fl/L'essentiel )