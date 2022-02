Une automobiliste de 19 ans meurt sur l'autoroute

Une jeune conductrice de 19 ans a perdu la vie dimanche soir dans un accident de la route, sur l'autoroute A314 en direction de Metz-est, indique France Bleu Lorraine Nord.

L'accident, dont les circonstances restent à définir, est survenu au niveau d'une bretelle, située sur la commune de Nouilly. Aucun autre véhicule n'a été impliqué.

La victime transportait deux passagères, âgées de 19 et 21 ans. La première a été gravement blessée et la 2e plus légèrement touchée. À noter que la portion d'autoroute a été fermée pendant plus de cinq heures.

(L'essentiel)