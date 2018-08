Un blessé léger dans un accident spectaculaire

Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, lundi en début de soirée, près de Vitry-sur-Orne. La voiture a quitté la route pour finir sa course environ six mètres plus bas, rapportent les pompiers de Moselle.

Malgré la chute, l'automobiliste n'a été que légèrement blessé. À l'arrivée des secours, il avait déjà réussi à sortir, par lui-même, de la carcasse. Il a tout de même été emmené à l'hôpital, à Thionville.

(L'essentiel)