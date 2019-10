Connu lors de l'affaire Dutroux, Nihoul est mort

Renvoyé devant la cour d'assises aux côtés de Marc Dutroux, Michel Lelièvre et Michelle Martin lors du procès de l'affaire Dutroux qui s'est déroulée de 2003 à 2004 à Arlon pour des faits commis de 1995 à 1996 dans le sud de la Belgique, Michel Nihoul est décédé ce mardi, à l'âge de 78 ans, annoncent les médias belges.

Connu en Belgique lorsque l'affaire Dutroux a éclaté et lorsqu'il fut accusé d'organiser un réseau de pédophilie, à qui Marc Dutroux aurait livré les jeunes filles qu'il enlevait, Michel Nihoul est libéré en juin 1997, au moment où la justice se rend compte que les indices pour justifier sa détention sont inexistants, rappelle La DH.

Néanmoins condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs avec Marc Dutroux, et pour trafic de drogue, Michel Nihoul bénéficiera d'un non-lieu pour les enlèvements, les séquestrations des jeunes Sabine et Laetitia, et les décès des jeunes Julie, Mélissa, Anne et Eefje, toutes les six tristement liées à l'affaire Dutroux.

(fl/L'essentiel)