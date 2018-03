La SNCF s'est trompée sur le prix des TGV OUIGO

L'offre sera finalement moins alléchante que prévu. Hier, la SNCF annonçait fièrement l'arrivée des TGV OUIGO en gares de Nancy et Metz, et la possibilité de réaliser un aller et retour à destination de Paris, pour la modique somme de 14 euros.

Trop beau pour être vrai, les 14 euros correspondent en réalité à un aller simple, a rectifié la SNCF. Le prix de l'aller et retour sera au minimum doublé, et coûtera en réalité 28 euros. Cela reste tout de même bien inférieur au prix classique d'un aller et retour entre Paris et Metz, qui dépasse souvent la centaine d'euros.

La nouvelle offre prévoit un aller et retour quotidien low-cost Metz-Paris, Nancy-Paris et Colmar-Paris, en plus du Strasbourg-Paris déjà existant. Les billets seront mis en vente le 29 mars, et les premiers voyages auront lieu le 7 juillet.

(th/L'essentiel)