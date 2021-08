Le procès du «conducteur fou» débute à Trèves

Près de neuf mois après le carnage de la voiture folle à Trèves, le procès de l'auteur présumé s'ouvre ce jeudi, à 9 heures. L'homme de 51 ans est accusé de cinq meurtres et de 18 tentatives de meurtre. Le suspect avait traversé la zone piétonne de la ville frontalière du Luxembourg dans son 4X4, renversant et tuant un grand nombre de passants. Le procureur a précisé que l'automobiliste avait ciblé les personnes de manière aléatoire.

Pour mémoire, cinq victimes ont été tuées sur le coup : un bébé de neuf semaines, son père (45 ans) et trois femmes de 73, 52 et 25 ans. De nombreuses personnes ont également été blessées et traumatisées. Sous le choc, la ville de Trèves a porté son deuil durant plusieurs semaines après le drame.

Morgen beginnt der Prozess um die #Amokfahrt in #Trier, bei der am 1. Dezember 2020 fünf Menschen starben und viele verletzt wurden. Die wichtigsten Daten und Fakten: https://t.co/ijHGfAu7Di #RLP — SWR Aktuell RP (@SWRAktuellRP) August 18, 2021

Le procès devant le tribunal Trèves doit s’étaler jusqu'à fin janvier 2022. L'acte d'accusation sera lu le premier jour. Selon le tribunal, les témoins n'ont pas encore été convoqués. Parmi les incertitudes du procès, il s'agira notamment de déterminer le mobile du crime ainsi que les causes du passage à l'acte. Selon une expertise préliminaire, l'accusé souffre de problèmes psychiatriques. Il avait également consommé de l'alcool avant de commettre l'irréparable.

(L'essentiel/dpa)