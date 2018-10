Le cdH garde la main, Ecolo progresse encore

Ville très proche du Grand-Duché, Arlon et ses 29 733 habitants, chef-lieu de la province de Luxembourg, a conservé son bourgmestre cdH, Vincent Magnus, à la tête de la ville en gagnant 12 sièges (+1) sur un total de 29. Même si Ecolo emmené par Romain Gaudron a nettement progressé en remportant 7 sièges (+3), c'est le MR de Carine Lecomte qui intégrera la nouvelle majorité avec ses six sièges. La liste Pour Vous de tendance socialiste s'est écrasée et intègrera l'opposition avec quatre petits sièges (-4).

Troisième plus grande commune de la province de Luxembourg avec 16 927 habitants, Aubange, elle aussi limitrophe du Grand-Duché, pourra compter sur un nouveau bourgmestre dès le mois de décembre 2018. C'est Jean-Paul Dondelinger qui emmenait la liste cdH qui s'est imposé en remportant dix sièges alors que la bourgmestre sortante du PS Véronique Biordi n'a été en mesure que de prendre 7 sièges. Les deux partis formeront la majorité aubangeoise et le groupe Tous pour Aubange de tendance libérale ira dans l'opposition avec ses 8 sièges.

Du côté de Bastogne, le dual fratricide entre Benoît et Jean-Pierre Lutgen a tourné en faveur du premier cité et bourgmestre sortant. La liste cdH s'est imposée très largement avec 17 sièges alors que la liste des Citoyens positifs n'a gagné que 8 sièges. Bastogne et ses 15 895 habitants conserveront donc le même bourgmestre pendant six années supplémentaires.

(fl/L'essentiel)