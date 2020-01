Le trafic vers la France restera perturbé

Lundi marquera le retour au travail pour certains travailleurs ayant l’habitude d’emprunter le train entre le Luxembourg et la France. Les grèves continueront à gêner le trafic, mais moins qu’avant les vacances de Noël, d’après les prévisions de la SNCF. Cette dernière évoque «une forte amélioration».

Ainsi, huit trains circuleront entre Metz et Luxembourg entre 5h08 et 9h33, sachant que d’autres partiront de Thionville. Dans l’autre sens, le trafic sera assuré jusqu’à 22h39 depuis le Grand-Duché, avec six trains aux heures de pointe (entre 16h58 et 19h16) au départ de Luxembourg.

La SNCF rappelle les soucis liés à la mise en conformité des trains au système de sécurité européen ERTMS. Les véhicules qui ne sont plus autorisés à circuler depuis le 1er janvier. «Le mouvement social retarde la mise en service de la totalité des matériels», explique l’entreprise. Des bus de substitution seront mis en place au départ de Thionville et d’Hettange-Grande côté français, ainsi que de la gare centrale de la capitale et de Gasperich côté luxembourgeois.

(jg/L'essentiel)