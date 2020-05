Un scanner traque la drogue dans les prisons

Un scanner de drogues unique en Allemagne a déjà permis de pincer 181 personnes dans les prisons de Rhénanie-Palatinat. Le détecteur a principalement permis de détecter des nouvelles substances psychoactives comme des cannabinoïdes de synthèse, affirme le chef du secteur carcéral du Land, Jörn Patzak. Les drogues classiques comme les amphétamines ont aussi été inclues. Ces drogues arrivent généralement par la poste et sont à peine visibles à l'œil nu, sur le papier.

Le scanner est installé depuis l'été 2018 dans la plus grande prison du pays, à Wittlich, qui compte près de 500 détenus. Depuis, 51 tentatives de contrebande ont été stoppées. «Nous avons à présent une assez bonne image du problème de la drogue. Nous savons quelles substances entrent chez nous. Et il s'agit de choses vraiment dangereuses», affirme Jörn Patzak. Toutes les drogues en milieu carcéral ne peuvent être évitées, mais leur impact peut être minimisé. Jusqu'à présent, aucun décès lié à la drogue ne s'est produit dans les prisons du Land.

Bientôt au Luxembourg?

En novembre 2018, le projet de scanner a été élargi pour inclure les établissements carcéraux de Diez et Zweibrücken. Et depuis septembre 2019, les tests de Wittlich peuvent être faits dans toutes les prisons de Rhénanie-Palatinat. L'appareil est portable. Un employé spécialisé se rend dans les établissements et effectue les examens sur place, a expliqué Patzak. Actuellement, l'achat d'équipements supplémentaires pour d'autres sites est à l'étude.

Il existe aussi des coopérations avec la Sarre. Les prisons d'Ottweiler et Sarrebruck ont envoyé des échantillons à Wittlich pour des tests. Une coopération avec le Luxembourg est également prévue. L'objectif serait d'emmener l'appareil au Grand-Duché pour des tests.

La drogue pénètre dans les prisons par deux moyens principaux: par la poste ou collé au corps de visiteurs. L'objectif est de compliquer la vie des détenus qui veulent faire du trafic de drogue derrière les barreaux. Dans le même temps, il s'agit de protéger les employés. «Ces substances peuvent provoquer une grande agressivité».

(L'essentiel)