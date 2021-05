Castex va suivre la rentrée en Meurthe-​​et-​​Moselle

Après la reprise des cours lundi dernier dans les écoles maternelles et élémentaires en France, les collèges et lycées rouvrent leurs portes lundi 3 mai. Un retour des élèves et des personnels en présentiel marqué par un protocole sanitaire renforcé, impliquant une jauge à 50% pour tous les lycées et pour les collèges des 15 départements où le virus circule plus activement.

Le Premier ministre français, Jean Castex, se rendra, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au lycée Emmanuel Héré, à Laxou (Meurthe-et-Moselle). «Ce déplacement vise à remercier les équipes éducatives pour leur implication et leur engagement et à partager avec elles le cadre de la reprise, en particulier le déploiement des autotests pour les professeurs et pour les élèves», fait savoir la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Jean Castex débutera la journée par un entretien avec le maire de Nancy, Mathieu Klein, dès 8h30, et fera une déclaration à la presse à 11h.

(nc/L'essentiel)