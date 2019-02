Un vaste réseau de trafic de drogue démantelé

Le service régional de police judiciaire de Nancy et le Groupe d’intervention de Lorraine, basé à Metz, ont mis fin, après des mois d'enquête, à un vaste réseau de trafiquants de drogue, rapporte L'Est Républicain. Ils ont saisi près de 11 kilos d'héroïne, 13 300 euros en liquide et un chèque de 17 000 euros.

Basé à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), le réseau était actif dans toute la métropole du Grand Nancy et une partie des Vosges. Il fournissait une bonne centaine de clients, âgés de 18 à 45 ans. Les stupéfiants étaient importés directement de Rotterdam (Pays-Bas) pour être revendus dans la foulée aux toxicomanes. Les enquêteurs avaient remarqué les allers et retours de véhicules entre Nancy et les Pays-Bas, assurés par des convoyeuses.

Lundi à 6h, 70 policiers ont été mobilisés. Onze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Parmi elles, un homme de 34 ans, qui était la tête du réseau. À l’issue des garde à vue, huit suspects ont été présentés au juge d’instruction et mis en examen. Deux ont été placés sous contrôle judiciaire, six ont été écroués.

(L'essentiel)