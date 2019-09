Une vache abattue la nuit à la place des sangliers

Près d'un an après la découverte de deux cadavres de sangliers portant le virus de la peste porcine africaine, la sud de la Belgique continue toujours d'essayer d'abattre un maximum de sangliers, dans un périmètre de référence situé globalement en Lorraine belge et tout près des frontières avec le Luxembourg et la France.

C'est au cours d'une de ces opérations que deux agents belges du Département de la nature et des forêts (DNF) ont confondu vitesse et précipitation, rapporte La Meuse Luxembourg dans ses pages, ce mercredi. Durant une chasse de nuit, l'un d'entre-eux, originaire du centre de la province de Luxembourg, a abattu, non pas un sanglier, mais une vache qui se trouvait dans un champs français.

La Meuse Luxembourg précise encore qu'ils étaient pourtant équipés d'une lunette infra-rouge qui, normalement, aurait dû leur permettre d'avoir une vision assez précise, même la nuit. Une vache est donc tombée dans cette immense chasse aux sangliers qui se poursuit, notamment, tout autour de Messancy, où 80 sangliers ont été abattus, ces derniers mois.

(fl/L'essentiel)