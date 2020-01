Drogué, il tente de semer la police à 100 km/h

Selon la police, une patrouille a voulu contrôler un homme de 37 ans dans le centre d'Illingen (Sarre) au cours de la nuit de samedi à dimanche. L'individu a refusé d'obtempérer et a pris la fuite au volant de son véhicule, à une vitesse estimée à 100 km/h.

Lors de la course poursuite avec les forces de l'ordre, le fuyard a causé trois accidents et, entre autres, a heurté une glissière de sécurité. Personne n'a été blessé. Selon la police, sa fuite l'a également conduit à traverser l'A1, où il a fait demi-tour et a ensuite roulé à contresens. Sa folle équipée s'est achevée au centre d'Illingen, où son véhicule a heurté un remblai. Il a d'abord tenté de s'échapper à pied, avant d'être finalement arrêté.

La police a trouvé des feux d'artifice volés dans la voiture. L'homme a avoué avoir consommé des amphétamines avant de prendre le volant. Selon la police, onze procédures pénales ont été ouvertes à son encontre.

(L'essentiel/dpa)