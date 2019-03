Deux blessés dans un accident à la frontière

L'accident s'est produit vers 21h15, vendredi soir. Une voiture est sortie de la route et a violemment percuté le viaduc de l'Alzette, à Audun-le-Tiche, en Meurthe-et-Moselle, tout près d'Esch-sur-Alzette et de la frontière luxembourgo-française, rapporte le Républicain lorrain.

Les pompiers d'Audun, Villerupt et Algrange sont intervenus sur place et ont dû désincarcérer les deux personnes, un homme et une femme, qui se trouvaient à bord du véhicule très endommagés. Les deux étaient blessés et ont été transporté à l'hôpital d'Esch-sur-Alzette.

(L'essentiel)