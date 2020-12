Les «rails verts» d'Hayange approuvés par la SNCF

«Cette étape constitue un premier pas significatif dans le développement d'une filière industrielle française et européenne des rails verts», ont indiqué les deux entreprises, dans un communiqué commun. Le groupe Liberty Steel, fondé et dirigé par l'homme d'affaires Sanjeev Gupta, a repris en 2019 l'usine Ascoval de Saint-Saulve (Nord) et l'usine de rails d'Hayange, avec l'objectif d'y fabriquer des rails en réduisant de 90% les émissions de carbone par rapport à des rails «classiques«.

Ascoval, qui dispose d'un four électrique, produit à partir de ferraille recyclée des grandes barres d'acier (blooms) qui sont ensuite laminées à Hayange pour en faire des rails. L'adaptation de la ligne de production de Liberty Ascoval a représenté un investissement de 17 millions d'euros. Liberty «envisage une perspective de nouveaux emplois en début d'année 2021» à Saint-Saulve, en fonction de la montée en charge de l'usine.

Neutralité carbone en 2030

Le recours à la filière électrique d'Ascoval permet de réduire de 90% les émissions de C02 par rapport aux procédés traditionnels de production d'acier pour rails dans des hauts fourneaux, selon le communiqué. Cette fabrication émet 180 kg de CO2 par tonne d'acier contre 1,8 tonne de CO2 avec les hauts fourneaux conventionnels. Cet acier «vert», appelé Greensteel par Liberty Steel, est au centre de la stratégie du groupe qui vise la neutralité carbone en 2030.

SNCF Réseau a réalisé des tests d'homologation pour la nouvelle gamme de rails et a réalisé un audit complet du site d'Ascoval, ce qui lui a permis d'approuver les rails pour le réseau français. «Non seulement une partie de nos rails seront produits électriquement, mais nous complèterons le cycle en proposant une partie des rails de dépose comme matière première», a déclaré Olivier Bancel, directeur général adjoint Production de SNCF Réseau, cité dans le communiqué.

De son côté, le patron de GFG Alliance et Liberty Steel, Sanjeev Gupta, a salué «un grand pas en avant» pour le groupe. L'intégration de la fabrication dans les deux usines «constitue une plateforme pour la poursuite de la production ferroviaire de Greensteel en France et dans toute l'Europe», a-t-il dit.

(L'essentiel/AFP)