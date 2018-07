Une alerte envoyée dans plusieurs communes

Lancé il y a un peu plus d'un an, le système «BE-Alert» a visiblement besoin d'un petit coup de boost. Jeudi, les Belges inscrits à ce système, qui permet d'être alerté en cas de grave incendie, d'inondation ou encore de panne de courant, sera testé à grande échelle. Les personnes «abonnées» recevront le SMS suivant: «Ceci est un test. Vous ne devez rien faire. Motivez vos amis et votre famille à s’inscrire à www.be-alert.be».

Dans la province de Luxembourg, plusieurs communes participent au test. C'est le cas à Bastogne et à Houffalize, où le message de test sera donc envoyé à la population, ce jeudi, indique le gouverneur de la province, Olivier Schmitz, sur Twitter. Selon le journal La Meuse, les habitants de Marche-en-Famenne sont aussi concernés.

Au total, jeudi, 110 villes et communes belges testeront le système, qui fonctionne par SMS, par message vocal et par e-mail. Depuis son lancement l'an dernier, près de 70% des communes du royaume sont connectées à l'outil. Il y a quelques jours, le parti libéral MR a proposé de l'étendre aux disparitions d'enfants. Selon les informations reprises sur le site de BE-Alert, le système est capable d'envoyer 100 SMS et 10 000 e-mails par seconde et d'effectuer 600 appels téléphoniques simultanés.

(L'essentiel)