Une nouvelle ligne entre Sarrebruck et Luxembourg?

L'information devrait intéresser les nombreux frontaliers allemands qui utilisent chaque jour leur véhicule pour aller travailler au Luxembourg. Elle pourrait aussi, si elle se concrétisait, renforcer les liaisons ferroviaires entre Thionville et Luxembourg-Ville. Selon Le Républicain Lorrain, une nouvelle ligne de trains entre Sarrebruck et Luxembourg, via Bouzonville et Thionville, serait en effet sur les rails.

L'initiative en reviendrait au land allemand de la Sarre, qui cherche depuis plusieurs mois à relancer la ligne Bouzonville-Dillingen, ce qui aurait pour conséquence de remettre d'actualité la liaison entre Sarrebruck et la capitale luxembourgeoise, via Bouzonville et Thionville, un trajet plus direct que l'actuel, qui impose de passer par Metz ou Trèves... ou de prendre le bus.

Affaire à suivre...

Le président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten, souhaite relancer la ligne ferroviaire de la vallée de la Nied, fermée depuis 2016 aux voyageurs mais encore utilisée pour le fret. Il voudrait inscrire le projet avant la fin de l'année dans le contrat de plan État-Région, pour en accélérer le financement. De son côté, la Deutsche Bahn est disposée à étudier le projet.

Selon le quotidien régional, pas moins de 24 communes concernées par le passage de cette éventuelle nouvelle ligne se sont déjà prononcées en faveur du projet, de même que les communautés d'agglomération de Portes-de-France Thionville et du Val de Fensch, ainsi que la communauté de communes de l'Arc mosellan. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a abordé le sujet, samedi dernier, lors du congrès des maires de Moselle. Affaire à suivre, donc...

(pp/L'essentiel)