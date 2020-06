Le train gratuit depuis Arlon? «Rien n'est gratuit»

On l'aurait presque oublié avec la crise du Covid-19, mais les transports en commun sont devenus gratuits au Luxembourg, depuis le 29 février 2020. Prendre le train, le bus ou encore le tram est donc très accessible sur l'ensemble du territoire grand-ducal, voire même un tout petit peu plus loin. Trois gares frontalières, au statut mixte, celle d'Athus, en Belgique, et celle d'Audun-le-Tiche et de Volmerange, en France, permettent en effet aux frontaliers de prendre le train gratuitement.

l'extension de la gratuité des transports en commun à 20 km du Luxembourg. François Bellot, ministre fédéral belge de la Mobilité a donné son avis surl'extension de la gratuité des transports en commun à 20 km du Luxembourg.

De quoi donner des idées à certains élus belges qui aimeraient voir cette mesure s'étendre à d'autres gares proches des frontières avec le Luxembourg, mais comme l'a rappelé François Bellot, ministre fédéral de la Mobilité en Belgique «rien n'est gratuit en réalité». Avant qu'il ne précise comment le Grand-Duché est parvenu à financer, «en grande partie» cette mesure: en augmentant les accises sur le carburant. Celles et ceux qui font donc le plein au Luxembourg paient ainsi un impôt indirect pour permettre aux transports en commun d'être gratuit.

Quelle mobilité après la crise du Covid-19?

En interrogeant le ministre Bellot, le mercredi 27 mai en commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales, la députée fédérale socialiste Mélissa Hanus, originaire d'Etalle en province belge de Luxembourg, se demandait ainsi s'il était possible d'étendre cette mesure de gratuité de 20 km, à partir de la frontière belgo-luxembourgeoise. Une mesure qui, théoriquement, propulserait plusieurs gares belges dans une autre dimension: Arlon sur la ligne 162 vers Bruxelles, Aubange et Halanzy, sur la ligne 165 vers Virton, ou encore Gouvy et Vielsalm sur la ligne 42 vers Liège.

Il n'en sera donc rien, car si la Belgique souhaitait appliquer les mêmes mesures de gratuité que le Luxembourg, «il en coûterait 600 millions d'euros par an», a souligné le ministre Bellot, contre 41 millions nécessaires à l'état luxembourgeois. Et le ministre fédéral belge de la Mobilité de rappeler que dans le contexte actuel lié à la crise du Covid-19, la SNCB a déjà perdu 70 millions d'euros, sur le seul mois d'avril 2020, au niveau des recettes voyageurs. Plusieurs experts allemands et français avancent également qu'il faudra attendre, au plus tard 2024, pour retrouver le niveau de transport collectif atteint en 2019. Sans oublier l'intérêt grandissant pour le télétravail qui devrait lui aussi avoir un impact sur la mobilité dans les années à venir.

(fl/L'essentiel )