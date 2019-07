La galère sur le rail entre Metz et Luxembourg

Le début de journée a été plus que compliqué pour les travailleurs frontaliers qui empruntent le train entre Metz et Luxembourg. Une panne de signalisation a entraîné plusieurs retards et suppressions de trains tout au long de la matinée.

Le 7h39 et le 8h50 au départ de Metz ont notamment été annulés. D'autres ont accusé un retard de plus de 30 minutes. Une situation qui ne s'est pas arrangée au fil des heures. À 11h, la SNCF annonçait encore «des retards à prévoir» sur la ligne Metz-Luxembourg.

Contactée par L'essentiel, la direction régionale TER Grand Est n'était pas encore en mesure d'anticiper l'état du trafic pour le reste de la journée.

️ Il est 11:00 !



Des retards sont à prévoir sur #TERNancyMetzLux en raison d'une panne de signalisation entre Metz et Luxembourg. Sur les autres lignes, le trafic est fluide ✅.



Besoin d’une info ? Tweetez ! ‍‍‍ — TER Grand Est (@TERGrandEst) 3 juillet 2019

(th/L'essentiel)