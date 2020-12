Les voitures radars privées arrivent en janvier

La société Mobiom a remporté le marché des voitures radars embarquées privées dans le Grand Est, croit savoir Le Républicain Lorrain. Dès le mois de janvier, soit un mois plus tard qu'initialement prévu, quelque 40 voitures banalisées privées devraient commencer à sillonner les routes du Grand Est. En Lorraine, six véhicules seront affectés à la Moselle et autant à la Meurthe-et-Moselle, alors que les Vosges et la Meuse n'auront droit chacun «qu'à» trois véhicules.

Selon le quotidien régional, la privatisation de ce service coûtera environ 4 millions d'euros hors taxe par an à la collectivité. Alors que les voitures utilisées par la police ont besoin de deux personnes à bord pour faire fonctionner le dispositif, l'une pour conduire et l'autre pour programmer le radar, le seul conducteur suffira chez l'opérateur privé, où tout se fera de façon automatique.

Les automobilistes en excès de vitesse ne seront pas flashés mais une photographie sera prise avant d'être traitée ultérieurement. Le dispositif ciblera essentiellement les «grands» excès de vitesse, à savoir à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur voie express et 61 km/h en agglomération. Selon le magazine Auto-Moto, qui a analysé le système dans le département de la Manche, chaque voiture, pour être rentable économiquement, devrait verbaliser 260 fois par jour. Or, la moyenne constatée par les journalistes spécialisés n'a été «que» de dix infractions quotidiennes...

(pp/L'essentiel)