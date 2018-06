Bure: 14 militants relaxés, deux condamnés

Deux hommes ont été condamnés à un et trois mois de prison avec sursis, a-t-on appris auprès du parquet. Les exceptions de nullité, portant principalement sur les conditions d'interpellation des opposants et soulevées par la défense, ont été retenues par le tribunal correctionnel. Deux hommes, âgés de 24 et 26 ans, ont néanmoins été condamnés respectivement à un mois de prison avec sursis assorti d'une interdiction de se rendre en Meuse et trois mois de prison avec sursis.

Le premier a été reconnu coupable d'outrages à des agents de la force publique qui étaient intervenus lors d'une perquisition à la Maison de résistance, à Bure, à la suite de l'évacuation du bois Lejuc le 22 février. Le site, qui était occupé par des antinucléaires depuis l'été 2016, a été retenu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires (Andra) pour y réaliser des forages exploratoires dans le cadre du projet Cigéo. Le projet vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français.

Le second prévenu condamné était poursuivi pour avoir participé à une manifestation, interdite par la préfecture de la Meuse, aux abords du bois Lejuc, sur la commune de Mandres-en-Barrois, le 4 mars. Trois femmes et trois hommes, âgés de 19 à 47 ans, qui ont comparu pour les mêmes faits, ont été relaxés. Une autre action de contestation poursuivie, pour laquelle six militants ont été relaxés, concernait le caillassage du véhicule d'un pépiniériste mandaté par l'Andra pour effectuer des travaux dans le bois Lejuc le 14 mars. Les autres relaxes prononcées portaient sur des délits annexes reprochés à des antinucléaires.

(L'essentiel/afp)